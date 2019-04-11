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    Суспільство

    Закон про мову: нардепи розглянули 1768 поправок і знову пішли на перерву

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    Сьогодні парламентарі продовжують розглядати поправки до мовного закону - Закон про мову: нардепи розглянули 1768 поправок і знову пішли на перерву
    Сьогодні парламентарі продовжують розглядати поправки до мовного закону

    Після перерви розгляд законопроекту почнеться з 1769 поправки, що запропонували народні депутати Німченко і Шуфрич, - Геращенко

    Народні депутати України розглянули 1768 поправок до «Закону про функціонування української мови як державної» і пішли на перерву до 16:00. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко з президії сесійної зали, повідомляє УНН.

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    «Відповідно до регламенту роботи Верховної Ради, я оголошую перерву до 16:00, і чекаю вас о цій годині у сесійній залі для продовження роботи над законопроектом про забезпечення функціонування української мови як державної», - зазначила Геращенко.

    Вона додала, що після перерви розгляд законопроекту почнеться з 1769 поправки, що запропонували народні депутати Німченко і Шуфрич.

    Нагадаємо, сьогодні Рада продовжує розглядати поправки до мовного закону.

    Як повідомлялося, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2 тисячі поправок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

    У Раді заявляли, що закон про функціонування української мови як державної може бути ухвалений вже після другого туру президентських виборів.

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    Верховна Рада депутати Ірина Геращенко закон українська мова
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