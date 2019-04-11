  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Верховна Рада у четвер продовжить розглядати мовне питання

    • Розсилка
    Верховна Рада у четвер продовжить розглядати мовне питання

    Залишилося опрацювати близько 400 поправок

    Верховна Рада сьогодні продовжить розглядати у другому читанні законопроект про державну мову. Про це свідчить план роботи на 11 квітня.

    Зауважимо, мовне питання - єдине у порядку денному на сьогодні.

    Народні депутати вже опрацювали 1675 поправок із загальної кількості 2082.

    Заступник голови ВР Оксана Сироїд переконана, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стане в пригоді Нестору Шуфричу (Опозиційний блок) для опанування правил відмінювання прізвищ.

    Раніше  нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

    Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

    Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

    Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

    У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.

     

    Верховна Рада депутати закон українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ