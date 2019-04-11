Верховна Рада у четвер продовжить розглядати мовне питання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишилося опрацювати близько 400 поправок

Верховна Рада сьогодні продовжить розглядати у другому читанні законопроект про державну мову. Про це свідчить план роботи на 11 квітня.

Зауважимо, мовне питання - єдине у порядку денному на сьогодні.

Народні депутати вже опрацювали 1675 поправок із загальної кількості 2082.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд переконана, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стане в пригоді Нестору Шуфричу (Опозиційний блок) для опанування правил відмінювання прізвищ.

Раніше нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.