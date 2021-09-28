Закон про олігархів веде до диктатури, а президента підставляє оточення, – «слуга» Буймістер
Буймістер стверджує, що не голосувала за закон про олігархів перш за все через ризики узурпації влади
Законопроєкт про олігархів не зменшить випливу бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури й узурпації влади. Про це заявила народна депутатка «Слуга Народу» Людмила Буймістер.
«Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участі у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе», – заявила нардепка в інтерв’ю виданню «Главком».
Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт перш за все через ризики узурпації влади.
«Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроєкту щодо реформи Антимонопольного комітету», – додала нардепка.
Вона заявила, що президента Зеленського підставляє його власне оточення, вводячи його в оману щодо наслідків цього законопроєкту.
«Я сподіваюся і вірю, що президент хоче усі ці зміни втілити в життя, просто нефахове оточення готує йому рішення, які просто підміняють гучними заголовками реальні механізми, які були б дієвими. Закон не запрацює задля деолігархізації, а от для інших цілей – так», – додала Буймістер.
Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проект закону в другому читанню.
24 вересня виявилося, що проект вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канали заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.