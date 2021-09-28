  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Закон про олігархів веде до диктатури, а президента підставляє оточення, – «слуга» Буймістер

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Буймістер заявила, що Зеленського вводять в оману щодо наслідків закону про олігархів - Закон про олігархів веде до диктатури, а президента підставляє оточення, – «слуга» Буймістер
    Буймістер заявила, що Зеленського вводять в оману щодо наслідків закону про олігархів

    Буймістер стверджує, що не голосувала за закон про олігархів перш за все через ризики узурпації влади

    Законопроєкт про олігархів не зменшить випливу бізнесу на політику, а лише запустить механізм перерозподілу активів, призведе до цензури й узурпації влади. Про це заявила народна депутатка «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

    «Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участі у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе», – заявила нардепка в інтерв’ю виданню «Главком».

    Буймістер пояснила, що не голосувала за цей законопроєкт перш за все через ризики узурпації влади.

    «Якби дійсно хотілося приймати комплексні рішення щодо боротьби з олігархами, то треба було приймати мої правки до цього законопроєкту щодо реформи Антимонопольного комітету», – додала нардепка.

    Вона заявила, що президента Зеленського підставляє його власне оточення, вводячи його в оману щодо наслідків цього законопроєкту.

    «Я сподіваюся і вірю, що президент хоче усі ці зміни втілити в життя, просто нефахове оточення готує йому рішення, які просто підміняють гучними заголовками реальні механізми, які були б дієвими. Закон не запрацює задля деолігархізації, а от для інших цілей – так», – додала Буймістер.

    Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігорю Коломойському і Андрію Веревському прийняли проект закону в другому читанню.

    24 вересня виявилося, що проект вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час голосування.

    Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канали заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

    Читайте також інтерв'ю: «Арахамія – це колективне несвідоме». Інтерв'ю зі «слугою», яка єдина не підтримала закон про олігархів
    Теги: РНБО Володимир Зеленський президент партія Слуга народу деолігархізація Людмила Буймістер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закон про олігархів веде до диктатури, а президента підставляє оточення, – «слуга» Буймістер