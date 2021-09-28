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    Саакашвілі купив квиток у Грузію (фото)

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    Михайло Саакашвілі таки пакує валізи - Саакашвілі купив квиток у Грузію (фото)
    Михайло Саакашвілі таки пакує валізи
    Скріншот із відео

    Експрезидент Грузії показав квиток до Тбілісі

    Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook опублікував фото квитка до Грузії на наступну суботу, 2 жовтня.

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    Про свої наміри поїхати в Грузію Михайло Саакашвілі повідомив раніше. Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

    Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

    Раніше Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути в країну до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

    Нагадаємо, раніше у Маріуполь приїхав голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі. Разом зі «слугою народу» Олександром Качурою він вийшов у прямий ефір зі студією «Україна 24» в одних плавках та рушниках чи банних халатах.

    Також стало відомо, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.

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    Теги: Михайло Саакашвілі Facebook президент квиток
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    Саакашвілі купив квиток у Грузію (фото)