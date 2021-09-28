Соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до… диктатури

Людмила Буймістер – єдина серед «слуг», хто і в першому, і у другому читанні, тиснула на червону кнопку

Буймістер розкритикувала окремі новели ухваленого закону про олігархів

Новий закон про олігархів наділяє РНБО повноваженням контролювати інформаційну політику ЗМІ, визначає реєстр олігархів та встановлює економічний контроль, що в результаті може призвести до повної диктатури. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Людмила Буймістер, депутатка зі «Слуги народу», яка єдина не підтримала закон про олігархів 5599.

«Ми даємо РНБО повноваження фактично диктувати телеканалам, що їм показувати, а що не показувати. Диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні, хто може чи не може брати участь у приватизації. Тобто це безпосередньо пряме утискання прав, економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе», – вважає нардепка.

Буймістер наголосила, що вона ретельно вивчила досвід боротьби з олігархами у США, ЄС та Південній Кореї і підготувала правки до законопроєкту 5599, але їх при голосуванні не брали до уваги.

«Я своїми правками фактично просувала ту реформу Антимонопольного комітету, яку подала у вигляді законопроєкту 2730 ще в січні 2020 року. І цей проєкт був виписаний з урахуванням найкращого досвіду – як боролися з олігархами у Сполучених Штатах, Європейському Союзі, Південній Кореї, де всюди були ці проблеми.Тобто через посилення антимонопольних органів і роз’яснення, яким чином вони повинні боротися з картелями, зі зловживанням монопольним становищем, як зробити ринок вільним, щоб будь-який бізнес не боявся входити в ці сфери, де до цього було страшно, бо там олігархи. Все це є в моїх правках, але їх навіть обговорити не захотіли. На мою реформу були позитивні відгуки від усіх антимонопольних відомств Європи, але її загальмували і в першому читанні прийняли абсолютно недолугу так звану реформу Антимонопольного комітету. І тепер ще прийняли закон про деолігархізацію, фактично зводячи нанівець, як мінімум, мої намагання протягом двох років навести лад у цьому напрямку», – зазначила Буймістер.

До слова, закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).