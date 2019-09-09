Законопроект 1210 – повернення диктатури податківців у відношенні до бізнесу – політолог



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Підвищення рентних платежів негативно вплине на конкурентоспроможність українських підприємств гірничовидобувної галузі - Фесенко

За словами Фесенка, ще однією проблемою законопроекту 1210 є передбачене ним підвищення рентних платежів

Законопроект 1210, що передбачає зміни в існуюче податкове законодавство – приклад того, коли заради швидкості втрачається якість закону, і одночасно з цим також просуваються лобістські інтереси.

Про це директор інституту прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Якщо цей законопроект буде прийнятий, може повернутися диктат податкової у відношенні до бізнесу. Замість партнерських відносин між державою і бізнесом, знову буде пресування податкової підприємців», – впевнений політолог.

За словами Фесенка, ще однією проблемою даного законопроекту є передбачене ним підвищення рентних платежів. При цьому першим з даною ініціативою виступив бізнесмен Ігор Коломойський.

«Ще одна проблема – підвищення рентних платежів, що негативно вплине на конкурентоспроможність українських підприємств гірничовидобувної галузі. До речі, цю ідею в інтерв'ю «Цензор» ініціював Коломойський, а зараз її намагаються втілити в життя представники партії «Слуга народу». Історія з цим законопроектом ще одна ілюстрація нинішнього законодавчого процесу, коли заради швидкості розгляду приноситься в жертву якість законопроекту, або просуваються лобістські інтереси», – підкреслив Фесенко.

Як повідомлялося, в Україні запропонували ввести добровільний податок для представників IT-індустрії. Гроші з нього повинні йти на підтримку їх початківців-колег.