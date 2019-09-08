Росія звинуватила Google і Facebook у втручанні у вибори



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Роскомнагляд розцінює політрекламу в день виборів як втручання у суверенні справи РФ

Федеральна служба Росії з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) звинуватила Google і Facebook у поширенні політичної реклами під час регіональних виборів. Про це повідомляє прес-служба Роскомнагляду.

У Роскомнагляді повідомили, що «такі дії розглядаються як втручання у суверенні справи Росії та перешкоджання проведенню демократичних виборів в РФ».

Також у службі повідомляють, що раніше Роскомнагляд попередив компанії Google і Facebook про неприпустимість розповсюдження 7 і 8 вересня політреклами на своїх ресурсах у зв'язку з проведенням виборів в РФ.

Нагадаємо, у Росії стартував єдиний день голосування.

У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через «вибори» в окупованому Криму.

Європейський союз вже заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Трохи пізніше із аналогічною заявою виступила Грузія.