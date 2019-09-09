Рябошапка виділив декілька категорій резонансних справ



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

За словами нового генпрокурора, пріоритетом є конфіскація активів постмайданної еліти

Новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив генпрокурор, серед пріоритетів - справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, «і те, що було після Майдану».

Крім того, це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. «Країна фактично в стані війни, в той же час існувала ситуація з «Укроборонпромом», - додав він.

Рябошапка ставить для себе пріоритет «злочини», вчинені «елітою», в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.

«Це банки, які грабувалися, та активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. В цих справах не просто особа повинна бути засуджена, але також гроші повинні бути знайдені і повернуті», - повідомив він.

Генпрокурор вважає, що найважливіша ділянка - повернути гроші. За його словами, для цього йому потрібен такий чоловік, як перший заступник генпрокурора Віталій Касько, «який дуже добре розуміє, що таке міжнародне співробітництво, як це працює закордоном, у нього є прекрасні контакти з представниками правоохоронних органів, так і міжнародних організацій, які можуть нам у цьому допомогти».

Нагадаємо, 29 серпня президент Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. 30 серпня керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.