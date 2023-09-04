Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації

У разі прийняття документа його положення торкнуться десятків тисяч осіб

У Раді зареєстровано законопроєкт, покликаний боротися зі «схемою» ухилення шляхом вступу до ВНЗ. Відповідну заяву зробив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телемарафону і додав, що йдеться про близько 60 тис. українців.

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Парламентарій зазначив: «Отримав інформацію від Міністерства освіти та науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. осіб. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову».

Веніславський розповів, що потенційні призовники вступали на навчання та отримали відстрочку від мобілізації, попри наявність у них вищої освіти. За його словами, іноді абітурієнти вступали на іншу спеціальність та на нижчий освітній рівень, ніж мали (наприклад, професійно-технічна освіта за наявності вищої).

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Народний обранець наголосив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить закрити «лазівку» для відстрочення мобілізації шляхом навчання у ВНЗ.

Федір Веніславський заявив: «Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли».

Член фракції «Слуга народу» додав, що у разі ухвалення цього документа, його положення торкнуться і тих чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Нагадаємо, в Україні наразі тривають перевірки військово-лікарських комісій. Остаточні результати будуть за два-три тижні, проте вже відомо, що фактів незаконних дій задля уникнення мобілізацій є чимало. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що деяким ухилянтам лікарі за хабарі виписували довідку про відсутність однієї нирки. Що більше – часто «непридатним» ставили один і той самий діагноз.