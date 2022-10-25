Замість угорського символа. У замку «Паланок» на Закарпатті встановлено тризуб

У Мукачеві на постаменті замку «Паланок» встановили тризуб

Ні місці, де зараз установлений тризуб, з 2008 року був монумент угорського турула

На території мукачівського замку «Паланок» на Закарпатті встановили український тризуб замість монумента птаха турула, угорського символа. Про це повідомив міський голова Мукачева Андрій Балога. Церемонія відкриття відбулася 25 жовтня.

«Сьогодні на знаковому для нашої громади та всього Закарпаття місці, на території замку «Паланок», на честь наших героїв захисників та захисниць, встановили наш національний символ, малий Державний Герб України – Тризуб», – написав він.

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Місцева влада 13 жовтня ухвалила рішення про демонтаж турула і встановлення тризуба в замку «Паланок».

Товариство угорської культури Закарпаття раніше розкритикувало рішення влади Мукачева. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 жовтня викликав тимчасового повіреного у справах України.

Монумент турула був встановлений у замку «Паланок» у березні 2008 року.

Турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї так званої «Великої Угорщини», які прагнуть повернення угорських кордонів, чинних до укладення Тріанонського договору (унаслідок нього Угорщина втратила більшу частину територій).

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж з бастіону «Паланку» орла-турула і замінити його на тризуб.

Зауважимо, що раніше керівництво замку «Паланок» оголошувало конкурс на розробку та виготовлення державного символу України – герба України.