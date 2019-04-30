Затриманого в окупованому Сімферополі кримського татарина відпустили додому



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Руслану Бекірову рекомендували «не відлучатися з Сімферополя»

Після проведення аналізу на наркотики Руслана Бекірова відпустили додому

Затриманого сьогодні вранці в окупованому Сімферополі Руслана Бекірова відпустили додому, попередньо взявши аналіз на наркотики.

Про це написав у Facebook активіст Наріман Джелял.

«За словами адвоката Еміне Авамілєвої, після проведення аналізу на наркотики Руслана Бекірова відпустили додому. Співробітники поліції навідріз відмовилися пояснювати, за якою статтею порушено кримінальну справу, в чому полягають претензії поліції до Руслана Бекірова, а також надавати копії протоколів обстеження навіть для ознайомлення», - написав він.

За словами активіста, Руслану Бекірову рекомендували «не відлучатися з Сімферополя і залишатися на зв'язку до 5 травня, коли буде готовий результат аналізів».

Раніше повідомлялося, що 30 квітня в окупованому Сімферополі російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова і затримали його.

Україна готує звернення у Раду Європи через нові обшуки у кримських татар.