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    Суспільство

    Затриманого в окупованому Сімферополі кримського татарина відпустили додому

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    Руслану Бекірову рекомендували &laquo;не відлучатися з&nbsp;Сімферополя&raquo; - Затриманого в окупованому Сімферополі кримського татарина відпустили додому
    Руслану Бекірову рекомендували «не відлучатися з Сімферополя»

    Після проведення аналізу на наркотики Руслана Бекірова відпустили додому

    Затриманого сьогодні вранці в окупованому Сімферополі Руслана Бекірова відпустили додому, попередньо взявши аналіз на наркотики.

    Про це написав у Facebook активіст Наріман Джелял.

    «За словами адвоката Еміне Авамілєвої, після проведення аналізу на наркотики Руслана Бекірова відпустили додому. Співробітники поліції навідріз відмовилися пояснювати, за якою статтею порушено кримінальну справу, в чому полягають претензії поліції до Руслана Бекірова, а також надавати копії протоколів обстеження навіть для ознайомлення», - написав він.

    За словами активіста, Руслану Бекірову рекомендували «не відлучатися з Сімферополя і залишатися на зв'язку до 5 травня, коли буде готовий результат аналізів».

    Раніше повідомлялося, що 30 квітня в окупованому Сімферополі російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова і затримали його.

    Україна готує звернення у Раду Європи через нові обшуки у кримських татар.

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