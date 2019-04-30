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    Окупанти влаштували обшуки в будинках кримських татар

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    Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики - Окупанти влаштували обшуки в будинках кримських татар
    Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики

    Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики

    В окупованому Криму сьогодні вранці російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ролана Османова та Ділявера Бекірова, повідомляє «Кримська солідарність».

    «Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Османов проживає в селі Урожайне Сімферопольського району.

    Крім того, було проведено обшук в будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова в селі Живописне.

    «Кримська солідарність» нагадала, що в квітні 2018 року Ролан Османов вийшов з одиночним пікетом на захист Ханського палацу, на його плакаті було написано «Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!»

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