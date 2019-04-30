Окупанти влаштували обшуки в будинках кримських татар
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Розсилка
Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики
В окупованому Криму сьогодні вранці російські силовики провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ролана Османова та Ділявера Бекірова, повідомляє «Кримська солідарність».
«Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершено. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Османов проживає в селі Урожайне Сімферопольського району.
Крім того, було проведено обшук в будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова в селі Живописне.
«Кримська солідарність» нагадала, що в квітні 2018 року Ролан Османов вийшов з одиночним пікетом на захист Ханського палацу, на його плакаті було написано «Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!»