Україна готує звернення у Ради Європи через нові обшуки у кримських татар



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Ілюстративне фото Фото «Кримська солідарність»

Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та до країн-членів організації, - Ар'єв

Україна готує звернення у Раду Європи та до країн-членів організації через нову хвилю обшуків у кримських татар в окупованому Криму. Про це заявив голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв у Facebook.

«Нова хвиля репресій проти кримських татар. Силова акція окупантів для залякування активіста. Готуємо відповідне звернення до Ради Європи та до країн-членів організації», - заявив Ар'єв.

Нагадаємо, в окупованому Криму зранку у вівторок, 30 квітня, влаштували обшуки у будинках двох кримськотатарських активістів - Ролана Османова та Ділявера Бекірова. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена.