Завтра на небі зійде «кривавий» місяць

В Україні спостерігати останнє повне місячне затемнення 2022 року не вдасться

8 листопада очікується рідкісне астрономічне явище – повне місячне затемнення. За даними NASA, це буде останнє таке затемнення до березня 2025 року. Хоча найближчими роками ще можна буде спостерігати кілька часткових місячних затемнень та повне сонячне затемнення.

Повні місячні затемнення (коли Земля знаходиться прямо між Місяцем та Сонцем) отримали назву «кривавий місяць» через оптичні ефекти земної атмосфери. Вона пропускає сонячні промені червоно-помаранчевої частини спектра, але відбиває промені синьої частини спектра. В результаті, при спостереженні із Землі Місяць набуває червоного відтінку.

Завтра місячне затемнення почнеться рано-вранці в Північній Америці. Його також можна буде спостерігати у деяких регіонах Азії, Австралії, Нової Зеландії та Південної Америки. Можна виділити такі його етапи (зазначено Київський час):

початок – 10:02;

початок часткового затемнення – 11:09;

початок повного затемнення – 12:16;

пік місячного затемнення – 12:59;

закінчення повного затемнення – 13:41;

закінчення часткового затемнення – 14:49;

закінчення – 15:56.

На жаль, в Україні спостерігати останнє повне місячне затемнення 2022 року не вдасться. Проте побачити його можна буде за допомогою різноманітних трансляцій.

Нагадаємо, 25 жовтня жителі північної півкулі Землі, в тому числі й українці, спостерігали часткове сонячне затемнення. В Україні Місяць закривав від 39% до 60% сонячного диска, залежно від регіону нашої країни.