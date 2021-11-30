На початку грудня станеться рідкісне сонячне затемнення: де спостерігати

Затемнення рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду

У суботу 4 грудня відбудеться в полярних регіонах планети відбудеться повне сонячне затемнення. Ця подія унікальна через незвичайну траєкторію руху затемнення, пише Timeanddate.

Зазвичай шлях затемнення рухається із заходу на схід. На початку грудня мешканці деяких континентів зможуть спостерігати рідкісне затемнення, яке рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду.

Зазначається, що таке явище можливе лише у полярних регіонах. Рідкісне затемнення зможуть спостерігати жителі Антарктиди, півдня Африки та південного сходу Австралії. Також сонячне затемнення буде вино з південних частин акваторії Атлантичного, Індійського та Тихого океанів.

На цьому континенті явище не спостерігалося майже 20 років – з 23 січня 2003 року. Наступне очікується 15 грудня 2039 року.

Затемнення — астрономічна ситуація, коли одне небесне тіло затуляє світло від іншого небесного тіла. Найбільш відомі місячні та сонячні затемнення. Також існують такі явища, як проходження планет (Меркурія та Венери) диском Сонця.

Нагадаємо, у червні жителі Землі спостерігали за першим у 2021 році сонячним затемненням – так званим вогняним кільцем.

До слова, 26 травня відбулося повне місячне затемнення.