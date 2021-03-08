Завтра у Києві пройде з’їзд суддів. Активісти готуються зірвати захід

9 березня громадяни пікетуватимуть з’їзд суддів

9 березня о 9:00 біля «Президент Готелю» на вулиці Госпітальній, 12 громадськість протестуватиме проти проведення з’їзду суддів, на якому планують призначити нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та суддю Конституційного Суду (КС).

Учасники акції »Ні з’їзду суддівської нечесті!» закликатимуть не проводити з’їзд суддів до зміни правил добору членів ВРП і КС. За їх словами, саме недосконала процедура призначення членів цих органів призвела до конституційної кризи, уможливила винесення свавільного вироку Сергію Стерненку та інші політичні ув’язнення в Україні.

Серед співорганізаторів акції, зокрема, Фундація Dejure, Центр протидії корупції та Автомайдан.

«Вирок Сергію Стерненку – чергова ілюстрація того, що справедливого правосуддя в Україні немає. Недоброчесний суддя Попревич, який виніс незаконний вирок Стерненку, залишається на посаді тільки через «кришування» Вищої ради правосуддя. Проблема – у процедурі добору членів ВРП, яка і дозволила недоброчесним суддям захопити судову владу», – коментує Катерина Бутко, активістка Автомайдану

Вищій раді правосуддя згадують тісні зв’язки з одіозним суддею Вовком, який вже пів року тікає від НАБУ, збереження на посадах суддів Майдану, і провал суддівської переатестації. Співорганізатори підкреслюють, що повноцінний перезапуск ВРП можливий винятково на новому прозорому конкурсі за вирішальної ролі міжнародних експертів.

Подібні проблеми експерти вбачають і у процедурі призначенні суддів Конституційного Суду:

«Згідно з Конституцією судді Конституційного Суду мають добиратись за конкурсною процедурою, на якій мають перевіряти їх доброчесність та професійність, проте фактично так не відбувається. Отак без конкурсу сьогодні хочуть призначити ще одного залежного суддю, а це ще більше підірве довіру цієї інституції», – вважає Степан Берко, адвокаційний менеджер Фундації Dejure.

Організатори акції наголошують, що вимушені продовжувати протест, оскільки влада так і не відреагувала на вимоги суботнього протесту на Банковій та під ОГП, а законопроєкт №5068 щодо Вищої ради правосуддя, поданий президентом Зеленським – не здатний очистити ВРП від недоброчесних членів.

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