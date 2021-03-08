У столиці Румунії сотні людей протестували проти обов’язкової вакцинації

Присутні заявили, що вони незадоволені тим, що проєкт закону про вакцинацію включає положення про обов’язкову вакцинацію всього населення

До демонстрації також приєдналися члени політичної партії Альянс за Союз румунів

Сотні протестувальників зібралися в центрі Бухареста в неділю, щоб висловити протест проти законопроєкту про обов’язкову вакцинацію, який обговорюється в парламенті.

Про це повідомляє Agerpres.

Демонстрація проходила перед будівлею парламенту і була організована Альянсом батьків і ще чотирма асоціаціями.

Присутні заявили, що вони незадоволені тим, що проєкт закону про вакцинацію людей в Румунії, обговорюваний Палатою депутатів, включає положення про обов’язкову вакцинацію всього населення, як дітей, так і дорослих, а також величезні штрафи в разі відмови.

До демонстрації також приєдналися члени політичної партії Альянс за Союз румунів (AUR).

Учасники акції в більшості своїй не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Пізніше стало відомо, що організаторам загрожує штраф 7 тисяч лей (близько 1400 євро) за порушення коронавірусних правил, бо масові зібрання заборонені.

У Румунії від коронавірусу вакцинували понад 1 млн жителів.

Як повідомлялося, Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої.

До слова, у Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, у Кореї оприлюднили дані розслідування смертей після вакцинації.