У столиці Румунії сотні людей протестували проти обов’язкової вакцинації
До демонстрації також приєдналися члени політичної партії Альянс за Союз румунів
Сотні протестувальників зібралися в центрі Бухареста в неділю, щоб висловити протест проти законопроєкту про обов’язкову вакцинацію, який обговорюється в парламенті.
Про це повідомляє Agerpres.
Демонстрація проходила перед будівлею парламенту і була організована Альянсом батьків і ще чотирма асоціаціями.
Присутні заявили, що вони незадоволені тим, що проєкт закону про вакцинацію людей в Румунії, обговорюваний Палатою депутатів, включає положення про обов’язкову вакцинацію всього населення, як дітей, так і дорослих, а також величезні штрафи в разі відмови.
До демонстрації також приєдналися члени політичної партії Альянс за Союз румунів (AUR).
Учасники акції в більшості своїй не носили масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Пізніше стало відомо, що організаторам загрожує штраф 7 тисяч лей (близько 1400 євро) за порушення коронавірусних правил, бо масові зібрання заборонені.
У Румунії від коронавірусу вакцинували понад 1 млн жителів.
Як повідомлялося, Австрія призупинила щеплення препаратом AstraZeneca через смерть хворої.
До слова, у Швейцарії 16 осіб померли після вакцинації від Covid-19.
Нагадаємо, у Кореї оприлюднили дані розслідування смертей після вакцинації.