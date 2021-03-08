Солодка змова. Хмельницький мер найняв соратника, аби той постачав чай і солодощі у міську раду

Обранець з партії «Команда Симчишина» почав отримувати замовлення від місцевої влади у грудні 2020 року

Підприємець і депутат Хмельницької міської ради від партії «Команда Симчишина» Олег Яницький налагодив регулярні поставки товарів на замовлення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Наразі у системі електронних закупівель 18 тендерів, за якими хмельницька влада замовляла у свого депутата подарункові набори цукерок до Нового року, каву, чай, печиво, фрукти, мінеральну воду, сік і три кілограми цукру.

Перший договір на 35,9 тис. грн з підприємцем-депутатом датований 1 грудням 2020 року, останній на 478 грн підписано 22 лютого 2021 року.

Олег Яницький належить до провладної фракції «Команда Симчишина», у назві якої прізвище міського голови Хмельницького Олександра Симчишина. На місцевих виборах-2020 партія імені мера отримала 26 із 42 мандатів.

Також пан Яницький є співзасновником та керівником громадської організації «Команда Симчишина».

12 червня 2020 року партію «Миру і розквіту», яка була зареєстрована у листопаді 2015 року у Вишгороді Київської області, перейменовано у «Команду Симчишина». Після зміни політичного бренду помінялося і керівництво цієї партії – нею управляє теперішні депутат міської ради і голова комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна Юрій Решетнік.