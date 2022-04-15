Заявка про пошкоджене майно. «Дія» нагадала правила та оприлюднила результати
Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч
У додаток «Дія» вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він додав, що без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч.
Як подати заяву в «Дії»:
- оновіть застосунок до останньої версії;
- зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги» → «Пошкоджене майно»;
- заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Вносити дані потрібно лише щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок – тільки на свою квартиру.
Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.
Зазначимо, в уряді раніше казали, що подати заяву на відновлення житла невдовзі можна буде й офлайн через Центри надання адмінпослуг.