Заявка про пошкоджене майно. «Дія» нагадала правила та оприлюднила результати

Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч

У додаток «Дія» вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч.

Як подати заяву в «Дії»:

оновіть застосунок до останньої версії;

зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги» → «Пошкоджене майно»;

заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Вносити дані потрібно лише щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок – тільки на свою квартиру.

Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

Зазначимо, в уряді раніше казали, що подати заяву на відновлення житла невдовзі можна буде й офлайн через Центри надання адмінпослуг.