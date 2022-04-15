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    Заявка про пошкоджене майно. «Дія» нагадала правила та оприлюднила результати

    Заявка про пошкоджене майно. «Дія» нагадала правила та оприлюднила результати
    фото: Дія

    Без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч

    У додаток «Дія» вже надійшло понад 77 тисяч заявок про пошкоджене майно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Він додав, що без житла в Україні залишилися 220 тисяч українців, а кількість зруйнованих будинків перевищує 37 тисяч.

    Як подати заяву в «Дії»:

    • оновіть застосунок до останньої версії;
    • зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги» → «Пошкоджене майно»;
    • заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

    Вносити дані потрібно лише щодо власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок – тільки на свою квартиру.

    Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

    Зазначимо, в уряді раніше казали, що подати заяву на відновлення житла невдовзі можна буде й офлайн через Центри надання адмінпослуг.

    Теги: росія окупанти війна Україна будинок послуги майно Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Заявка про пошкоджене майно. «Дія» нагадала правила та оприлюднила результати