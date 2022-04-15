Якщо Окружний адмінсуд підіграє Януковичу, його піднімуть на вила – голова Верховного суду

У разі позитивного рішення в Україні можуть бути одразу двоє президентів

Голова Верховного суду Всеволод Князєв переконаний, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) у теперішніх умовах не винесе рішення на користь експрезидента Віктора Януковича. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

Мається на увазі, позов Віктора Януковича до Верховної Ради щодо визнання незаконною постанову парламенту про його усунення від влади у лютому 2014 року. Цей позов у грудні 2021 року потрапив до судді Євгена Аблова, заступника голови Окружного адмінсуду (у день автоматичного розподілу всі судді ледь не пішли у відпустку). У разі позитивного рішення в Україні можуть бути одразу двоє президентів.

«ОАСК розпочав роботу і приймає позовні заяви та виносить судові рішення. Чи буде він розглядати позов Януковича? Не думаю. Бо в нинішніх умовах навіть найбільш корумповані судді не ризикнуть винести таке рішення, – їх просто піднімуть на вила. Тимчасом, розуміючи важливість відновлення адміністративного судочинства в Києві, я щодня відстежую ситуацію стосовно цього суду», – заявив Голова Верховного суду.

Всеволод Князєв пояснив, що ситуація з Окружним адмінсудом – це палиця на два кінці. З одного боку, з плівок НАБУ країна почула про кричущі корупційні прояви, а також дії суддів, котрі впливають на рішення Конституційного суду, а отже – на держбезпеку. І для того, щоб закрити питання, потрібна була виключно політична воля.

«З іншого боку, я від самого початку був проти повної ліквідації ОАСК. Єдино правильним рішенням є обмеження його повноважень і відсікання корупційних суддів. Бо саме блок підсудності вищих органів державної влади перетворює цей суд на монополіста. Причому з будь-якою командою суддів. Це ж не вперше відбувається», – зазначив керівник Верховного суду.

За його словами, розподіл повноважень між різними судами є виходом зі складної ситуації. І тоді це не завдало б шкоди процесові правосуддя на цій території.

«У профільному комітеті, крім законопроєкту про ліквідацію ОАСК, є законопроєкт про передачу частини його повноважень Верховному суду. І це на певному етапі теж вихід. Для того, щоб його реалізувати, треба в законі змінити всього лише два речення. На жаль, навіть зі своїми нинішніми повноваженнями я не можу впливати на законодавчу гілку влади. Але ще раз повторю, що Верховний суд готовий до імплементації будь-якого з цих законів, чітко позначивши правильнішу, на наш погляд, позицію», – підсумував Голова Верховного суду.