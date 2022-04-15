Разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко

Більшість екіпажу ракетного крейсера «Москва» не дісталася до берега, загинувши у Чорному морі

Російські війська разом із флагманом Чорноморського флоту втратили ще і його командира. Про це у Telegram написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Капітан 1 рангу, командир крейсера «Москва» – Купрін Антон Валерійович – загинув під час вибуху та пожежі на борту колишнього флагмана Чорноморського флоту Росії», – зазначив Геращенко.

Разом з тим, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який кілька років тому утік з Росії, повідомив, що, за його уточненими даними, із 510 членів екіпажу «Москви» врятувалося лише 58 осіб.

Сторінка Антона Купріна у соцмережі, вказана на сайті «Миротворець», на цей момент є видаленою.

Нагадаємо, учора, 14 квітня, російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув.

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