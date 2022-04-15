Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині

Вінничани також привезли гуманітарну допомогу

10 бригад АТ «Вінницягаз» сьогодні вранці прибули на Київщину. Вони допомагатимуть колегам з АТ «Київоблгаз» у відновленні газопроводів, пошкоджених обстрілами та бомбардуваннями.

Роботи багато: зруйновані газопроводи, спалені ГРП сотні тисяч людей чекають повернення до нормального життя і газовики працюють щоденно.

Вінницькі газовики також привезли гуманітарну допомогу для жителів Київщини: крупи, м’ясні, рибні та овочеві консерви, інші продукти харчування.

«Бажаємо газовикам Вінничини та Київщини наснаги і удачі!

Разом до перемоги! Разом відбудуємо країну!», − запевнили в Регіональній газовій компанії.

Нагадаємо, Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Мер столиці Віталій Кличко нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг.