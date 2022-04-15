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    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині

    Українці єднаються заради допомоги один одному - Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    Українці єднаються заради допомоги один одному
    фото: РГК

    Вінничани також привезли гуманітарну допомогу

    10 бригад АТ «Вінницягаз» сьогодні вранці прибули на Київщину. Вони допомагатимуть колегам з АТ «Київоблгаз» у відновленні газопроводів, пошкоджених обстрілами та бомбардуваннями.

    Роботи багато: зруйновані газопроводи, спалені ГРП сотні тисяч людей чекають повернення до нормального життя і газовики працюють щоденно.

    Вінницькі газовики також привезли гуманітарну допомогу для жителів Київщини: крупи, м’ясні, рибні та овочеві консерви, інші продукти харчування.

    «Бажаємо газовикам Вінничини та Київщини наснаги і удачі!

    Разом до перемоги! Разом відбудуємо країну!», − запевнили в Регіональній газовій компанії.

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    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині
    фото: РГК

    Нагадаємо, Київ залишить тарифи на гарячу воду та теплову енергію на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

    Мер столиці Віталій Кличко нагадав, що міській владі вдалося стримати тарифи на тепло і гарячу воду в опалювальному сезоні 2021-2022 років – попри значне зростання витрат на виробництво цих послуг.

    Теги: росія окупанти газ війна продукти гуманітарна допомога Україна вінничани харчування окупація #stoprussia
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    Газовики «Вінницягазу» допомагають Київщині