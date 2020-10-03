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    Суспільство

    Збройні сили відреагували на заклики збирати гроші на теплий одяг для снайперів

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    <p>У&nbsp;Сухопутних військах&nbsp;заявили, що&nbsp;снайпери всім забезпечені</p> - Збройні сили відреагували на заклики збирати гроші на теплий одяг для снайперів

    У Сухопутних військах заявили, що снайпери всім забезпечені

    У ЗМІ та в мережі поширюється інформація із закликами до громадян України зі збору грошей на закупівлю теплого одягу та взуття для снайперів

    У Сухопутних військах Збройних сил України заявили, що особовий склад всіх без винятку снайперських підрозділів повністю забезпечений належним речовим майном.

    Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

    У відомстві заявили, що останнім часом в окремих ЗМІ та на інтернет-ресурсах поширюється інформація із закликами до громадян України зі збору грошей на закупівлю теплого одягу та взуття для військовослужбовців-снайперів.

    У ЗСУ додали, що групою підготовки снайперів проводиться постійна робота з вдосконалення як системи підготовки снайперів, так і екіпіровки з урахуванням стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.

    «Так були опрацьовані та погоджені з усіма зацікавленими структурами Міністерства оборони України та Збройних Сил України пропозиції щодо внесення змін в норми забезпечення снайперів, що враховано в наказі Міністерства оборони України № 306 від 10.06.2019», – сказано в повідомленні.

    У відомстві заявили, що згідно з цими нормами службовий одяг, предмети екіпіровки, зброя і спорядження снайпера Сухопутних Військ та Сил спеціальних операцій будуть ідентичні і відповідати стандартам НАТО.

    «Сформована потреба і спланований відповідний фінансовий ресурс», – йдеться у повідомленні.

    У ЗСУ додали, що закупівлю цього майна заплановано почати вже в кінці 2020 року і продовжити протягом 2021, а забезпечення буде здійснюватися після проходження військовослужбовцями-снайперами відповідної професійної підготовки.

    ЗСУ зброя Міноборони гроші військові гуманітарна допомога снайпер
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