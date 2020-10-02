  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 76 військовослужбовців

    • Розсилка
    За час пандемії в армії одужала &ndash; 2331 особа, летальних випадків &ndash; 10 - В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 76 військовослужбовців
    За час пандемії в армії одужала – 2331 особа, летальних випадків – 10

    Загалом на сьогодні 711 військових хворіють коронавірусом

    У Збройних силах України за минулу добу, 1 жовтня, коронавірус виявили ще 76 військовослужбовців, загалом хворіє 711 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

    «Всього за час пандемії одужала – 2331 особа, летальних випадків – 10», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 652 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 54 особи.

    У Медсилах додали, що у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) – 61 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.

    ЗСУ військові хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies