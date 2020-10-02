В українській армії за минулу добу коронавірус виявили ще у 76 військовослужбовців



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За час пандемії в армії одужала – 2331 особа, летальних випадків – 10

Загалом на сьогодні 711 військових хворіють коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу, 1 жовтня, коронавірус виявили ще 76 військовослужбовців, загалом хворіє 711 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

«Всього за час пандемії одужала – 2331 особа, летальних випадків – 10», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 652 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 54 особи.

У Медсилах додали, що у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) – 61 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.