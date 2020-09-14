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    Суспільство

    Зеленський підписав указ про затвердження Стратегії національної безпеки

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    У Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, які пов&rsquo;язані з кризовими явищами у світовій економіці, - Офіс президента - Зеленський підписав указ про затвердження Стратегії національної безпеки
    У Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, які пов’язані з кризовими явищами у світовій економіці, - Офіс президента

    Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері національної безпеки

    Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». Відповідний указ № 392/2020 глава держави підписав 14 вересня, повідомляє пресслужба президента.

    Зазначається, що Стратегія національної безпеки визначає основні напрями державної політики у сфері нацбезпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

    У Стратегії визначено, що Україна прагне миру, який є запорукою розвитку держави, а людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

    Кінцевою метою реалізації Стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти та здібності, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’яжуть долю їхні діти й онуки.

    Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері національної безпеки:

    • стримування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України;
    • стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей;
    • взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

    Пріоритетами національних інтересів визначаються:

    • відстоювання незалежності й державного суверенітету;
    • відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаного державного кордону України;
    • суспільний розвиток, насамперед розвиток людського капіталу;
    • захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.

    В Офісі президента проінформували, що у Стратегії враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони, які пов’язані з кризовими явищами у світовій економіці, появою нових чинників, які впливають на стан міжнародного безпекового середовища, поширенням коронавірус, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.

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