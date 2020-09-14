Зеленський підписав закон, що дозволяє отримати 1,2 млрд євро від ЄС



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Україна та ЄС уклали відповідні угоду та меморандум 23 липня у Брюсселі

Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію даної угоди ще 25 серпня

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кредит направлять на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ в Україні. Кошти будуть виплачувати двома траншами по 600 млн євро кожен.

«Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги... Заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу», – вказано у повідомленні.

Україна та ЄС уклали відповідні угоду та меморандум 23 липня у Брюсселі. Підписанню документів передувало рішення ЄС про виділення «виняткової» макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи Covid-19 обсягом 3 млрд євро. З них Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла даний законопроект 25 серпня, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.