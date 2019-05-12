Зеленський побоюється, що буде втягнутий у внутрішній конфлікт США



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В оточенні Зеленського розглядають розслідування Білого дому як «внутрішню справу США»

У зеленського говорять про скандал пов'язаний з наміром американської влади переконати Україну провести розслідування щодо діяльності сина екс-віце-прем'єра США Джо Байдена

Новообраний президент України Володимир Зеленський не хоче бути втягнутим у внутрішньополітичний конфлікт у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє The Washington Post.

Як повідомили джерела видання, Зеленський побоюється, що буде втягнутий у внутрішній конфлікт США, який пов'язаний з наміром американської влади переконати Україну провести розслідування щодо діяльності сина екс-віце-прем'єра США Джо Байдена.

Зазначається, що в оточенні Зеленського розглядають це розслідування Білого дому як «внутрішню справу США». Також соратники обраного президента мають намір не допустити, щоб даний конфлікт відволікав Зеленського від порядку денного.

Нагадаємо, раніше особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані скасував свою поїздку в Україну для зустрічі з обраним президентом Володимиром Зеленським. Джуліані заявив, що Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є «ворогами президента», а в деяких випадках «ворогами США».

Пізніше, в інтерв'ю одному з американських телеканалів Джуліані назвав ім'я людини в оточенні Зеленського, яку він вважає «ворогом Трампа». За його словами, це народний депутат Сергій Лещенко.

Як повідомлялося, у Зеленського говтовий план дій на 95% на перші 100 днів президентства.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотне».