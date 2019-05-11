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    План дій Зеленського на перші 100 днів президентства готовий на 95%, - Данилюк

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    Радник Зеленського та екс-глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк - План дій Зеленського на перші 100 днів президентства готовий на 95%, - Данилюк
    Радник Зеленського та екс-глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк
    Фото: Дзеркало тижня

    Олександр Данилюк уточнив, що для вибору кандидатур на посади міністрів та їхніх заступників команда Зеленського сформує «номінаційний комітет»

    План дій новообраного президента Володимира Зеленського на перші 100 днів його президентства готовий на 95%, повідомив радник Зеленського та екс-глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню LIGA.net.

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    «Я б оцінив готовність на 95%. Це документ, у якому покроково розписано, що саме ми збираємося робити», – розповів Данилюк.

    Він розповів, що зараз новообраний президент і його команда зайняті різними питаннями, але головні – це «розроблення плану на перші 100 днів і формування команди».

    «У команді достатньо людей без досвіду втілення змін. Вони вважають, що можна зробити дуже багато за дуже короткий час. А коли не вдасться реалізувати частину обіцяного, це призведе до дискредитації президента. Тому важлива підтримка. Програма 100 днів – це про пріоритети та шляхи реалізації. Наступний крок – відбір сильних людей за цими напрямами», – заявив радник.

    Також Данилюк розповів, що для вибору кандидатур на посади міністрів та їхніх заступників команда Зеленського сформує «номінаційний комітет».

    Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотне». 

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