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    Суспільство

    Кириленко закликав Зеленського виступити на захист державної мови

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    Кириленко закликав усіх небайдужих прийти на засідання Окружного адмінсуду, щоб не допустити ухвалення незаконного рішення - Кириленко закликав Зеленського виступити на захист державної мови
    Кириленко закликав усіх небайдужих прийти на засідання Окружного адмінсуду, щоб не допустити ухвалення незаконного рішення

    За словами Кириленка, суд може заборонити підписання закону про мову

    Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко вважає, що Окружний адміністративний суд Києва може заборонити підписувати закон про функціонування української мови. Про це він написав у мікроблозі Twitter.

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    Кириленко звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського з проханням про втручання у такий імовірний сценарій.

    «Було б добре, якби обраний президент Зеленський, так само емоційно, як до ВР по своїй інавгурації, звернувся до Окружного адмінсуду, що може заборонити підписувати закон про мову. Кому, як не обраному главі держави, виступити на захист державної мови?! Чи це не важливо?», - написав він.

    Кириленко закликав усіх небайдужих прийти на засідання Окружного адмінсуду, щоб не допустити ухвалення незаконного рішення.

    Як повідомлялося, мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати закон про функціонування української мови.

    Нагадаємо, Зеленський записав відео, де звертається до Ради з закликом призначити інавгурацію на 19 травня.

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