Зеленський пояснив депутатам, чому інавгурація потрібна 19 травня: Порошенко коїть незворотнє



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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Новообраний президент Зеленський порівняв Порошенка з туристом на єгипетському курорті, який перед від’їздом тягне тапочки і рушники

Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, тому що президент Петро Порошенко «коїть незворотнє». Про це йдеться в відео-зверненні новообраного президента.

«І поки ви трясетесь за свої мандати, колишній президент Порошенко коїть незворотне – він робить активні перестановки у вищому командуванні армією, намагається пропихнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення, призначає суддів Верховного суду, серед яких юрист «Рошена», судді Майдану та родичі пана Ківалова», - сказав Зеленський.

Також він звинуватив Порошенка в тому, що той «роздає звання генералів більш ніж 20 особам, серед яких відповідальний за безпеку арсеналів та складів, при якому сталися вибухи у Балаклеї, Ічні, Калинівці та Сватовому, дає звання Героя України голові СБУ пану Грицаку».

Тому Зеленський вимагає від нардепів, щоб вони на найближчому засіданні 14 травня призначили дату інавгурації на 19 травня.

«Цього вимагаю не я, цього вимагає народ України. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Країна потребує нормальної роботи усіх інституцій. Думайте, будь ласка, не про депутатські ксіви. Думайте про Україну. 19 травня. Голосуйте», - закликав новообраний президент.

Самого ж Порошенка він порівняв з туристом на курорті.

«Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже «Я готовий підставити плече», а сама тримає дві дулі в кишені. Це нагадує мені туриста у єгипетському готелі. Завтра додому, валізи спаковані, номер вже прибрали, і нормально вихована людина чекає трансфера в аеропорт. Але не Порошенко, він ніяк не зупиниться: тягне рушники, тапочки і бере усе підряд із шведського столу», - вважає Зеленський.

«Я вас дуже прошу, здайте ключ, розрахуйтесь за міні-бар і вперед. Вам ще митницю і паспортний контроль проходити», - натякнув Зеленський.

Нагадаємо, 6 травня Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського новим командувачем Об’єднаних сил. А 7 травня звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова.