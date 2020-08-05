Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича



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Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича

Олег Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності

Президент Володимир Зеленський у середу, 5 серпня призначив Олега Татарова новим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №310 / 2020 розміщений на сайті ОП.

«Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу президента України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Офісі президента, Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності.

«У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини», - цитує слова Татарова пресслужба президента.

Нагадаємо, Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича. За інформацією ЗМІ, під час Євромайдану він особисто переконував медіа і закордонних послів, що протестувальники стріляють самі в себе.

Ініціативна група постраждалих на Майдані ще на початку квітня оприлюднили заяву, де йдеться про те, що Татаров - людина часів януковича-захарченка. «Він був заступником начальника головного слідчого управління МВС - це людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців», - йдеться у повідомленні.