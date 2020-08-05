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    Суспільство

    Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича

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    Олег Татаров &mdash; колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича - Зеленський призначив новим заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича
    Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича

    Олег Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності

    Президент Володимир Зеленський у середу, 5 серпня призначив Олега Татарова новим заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №310 / 2020 розміщений на сайті ОП.

    «Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу президента України», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомили в Офісі президента, Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності.

    «У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини», - цитує слова Татарова пресслужба президента.

    Нагадаємо, Олег Татаров — колишній заступник начальника Головного слідчого управління МВС України часів президентства Віктора Януковича. За інформацією ЗМІ, під час Євромайдану він особисто переконував медіа і закордонних послів, що протестувальники стріляють самі в себе.

    Ініціативна група постраждалих на Майдані ще на початку квітня оприлюднили заяву, де йдеться про те, що Татаров - людина часів януковича-захарченка. «Він був заступником начальника головного слідчого управління МВС - це людина, яка була безпосередньо причетна до переслідувань майданівців», - йдеться у повідомленні.

    Володимир Зеленський президент Офіс президента
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