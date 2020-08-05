Глава МЗС оцінив рівень «проросійськості» президента Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кулеба вважає президента Зеленського на 100% українським

«У Володимира Зеленського є абсолютно справедливі питання до ЄС і до НАТО», - визнає Кулеба

Володимир Зеленський невдоволений тим, що ЄС і НАТО не інтегрують Україну у свої об’єднання. У цьому полягає суть питань президента до цих міжнародних організацій, які є справедливими і можуть виникнути у кожного громадянина України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, жодних ідеологічних розбіжностей щодо зовнішньополітичного курсу України у нього з новим президентом не виникало.

«Коли я прийшов до нього на співбесіду, він запитав: що робитимемо? Я відповів, що будемо інтегрувати країну до ЄС і НАТО. Він відповів: «супер»! Я розповів, як саме це будемо робити. Тоді він сказав «ви нам підходите», - розказав пан Кулеба.

На думку очільника МЗС, жодних підозр, що Зеленський не підтримує європейську чи євроатлантичну інтеграцію України, немає і не може бути. «За час спільної роботи у мене не було жодної підозри про якусь «проросійськість» президента Зеленського. Він на 100% проукраїнський. Він хоче бачити Україну не просто сильною у світі, а й здатною, коли потрібно, обійняти (когось), а також, коли потрібно, дати по зубах. Мені цей стиль імпонує. Все, що відбувається у внутрішньополітичному дискурсі, добрий він чи поганий – це все нормально. Це усе політика в демократичній країні», – ділиться міністр.

попередником – міністром Пристайком – та з іншими міністрами уряду Гончарука. «У випадку з моїм попередником Вадимом Пристайком усе було зроблено з повагою, тому що він спочатку отримав посаду віцепрем’єр-міністра, а потім посаду посла у дуже важливій для Україні державі. Тобто тут усе нормально. – зауважив міністр. – Щодо знайомств і прощань, то коли ти в політиці, маєш у будь-який момент бути готовий до знайомств і прощань. Причому маєш бути готовий зробити це не лише з ініціативи іншої сторони, а й з власної. У цьому суть політики».

Дмитро Кулеба – український дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року. Член РНБО з 13 березня 2020 року. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції (29 серпня 2019 – 4 березня 2020). Дмитро Кулеба у часи президента Петра Порошенка три роки з 2016-го працював постійним представником України при Раді Європи. У цей час Парламентська асамблея Ради Європи перетворилась на поле протистояння з російською делегацією.