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    Думки вголос

    У судовій владі діє мафія, а Зеленський вдає, що він тут ні до чого

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    У судовій владі діє мафія, а Зеленський вдає, що він тут ні до чого

    Президент Зеленський особисто захищає суддю Вовка

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    Дело против семи судей Окружного админсуда во главе с председателем Павлом Вовком и против главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка ЗАБРАЛИ У НАБУ. «Рішення оскарженню не підлягає»! В судебной власти Украины действует сплоченная судейская мафия - и это решение просто БЕС-ПРЕ-ЦЕ-ДЕНТ-НО!

    Вдумайтесь - судья Печерского Сергей Вовк, которого неоднократно и безуспешно пыталась уволить Высшая квалификационная коллегия судей, обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать дело против своего однофамильца и партнера по очень многим скандальным вопросам главы ОАСК Павла Вовка! Это абсолютно незаконно, абсолютно, не имеет права судья менять орган досудебного расследования.

    Оглашение полного текста решения состоится в Печерском суде в 15.40 7 августа.

    Если генпрокурор Ирина Венедиктова исполнит это решение - она похоронит дело против Вовка. Это будет означать, что назначивший Венедиктову президент Владимир Зеленский решил продолжать защищать Окружной админсуд любой ценой. Это значит, что политическая коррупция и желание иметь ручной суд для решения своих личных вопросов во власти сильнее всего - даже инстинкта самосохранения. Такого себе не позволяли судьи ни при одном президенте Украины.

    Напомню, что именно при Зеленском Вышгородский районный суд в январе 2020-го снял с Сергея Вовка все обвинения, а всех, кто против Ввовка выступал в ВККС из коллегии уволили с очевидного одобрения самого президента.

    Источники Цензор.Нет в правоохранительных органах говорят, что такой прецедент уже сработал в деле Бахматюка, где Печерский суд обязал генпрокурора закрыть дело и Ирина Венедиктова это решение выполнила.

    Теперь существует реальная угроза, что по накатанной схеме горячие головы на Банковой и на Резницкой подумают, что у них есть шансы отмазать Окружной админсуд и тихонечко пропетлять. Так вот предупреждаю, что попытки сохранить ручное правосудие и творить беззаконие приведут к очень быстрой ликвидации электоральных позиций партии власти. Справедливость - это главный запрос общества.

    С 17 июля - уже 19 дней (!) Генеральная прокуратура отказывается передавать представление об отстранении от должности судей окружного админсуда в Высший совет правосудия. Представьте себе, заместитель Генпрокурора Любович подписал подозрения судьям, но дальнейшие процессуальные действия ГПУ отказалась выполнять. Генпрокурор Ирина Венедиктова как будто не видит абсурд ситуации - ведь она лично проводила заслушивания данного дела, ведь ее заместитель лично нашел основания для вынесения подозрений, так как же можно противоречить самим себе и отказываться отстранять судей от должности? Ну это же полный идиотизм. За которым, как все понимают, стоят коррупционные интересы. Вовк и его команда спокойно себе отдыхают, и они защищены не судейским статусом, нет. Вовка защищает лично президент Зеленский, без приказа которого Венедиктова и Печерский суд в данном деле не посмели бы брать на себя ответственность и вступать в публичный конфликт с НАБУ.

    С момента предъявления подозрений судьям, Зеленский не сделал ни одного заявления по данному делу, не дал поручений своему генпрокурору выполнить необходимые процессуальные действия. Зеленский спрятался на даче и делает вид, что он нипричем. Так вот, Владимир Александрович, играть роль хорошего парня, заняв страусиную позицию в данном деле у вас не получится. Поднимется общественное мнение, будут запросы дипломатов, и вам не удастся отмолчаться. Если вы не не являетесь частью решения, значит вы станете сами частью коррупционной проблемы, и значит судейская мафия работает под вашей «крышей».

    И еще, надеюсь, Ирина Венедиктова понимает - президенты приходят и уходят, а репутацию можно убить себе один раз и на всю жизнь. Стоят ли позорные приказы с Банковой своей репутации? Выполнять решение Печерского суда генеральный прокурор не имеет права, это ничем нельзя будет оправдать.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    прокуратура Генпрокурор суд НАБУ корупція в Україні Володимир Зеленський Павло Вовк Ірина Венедіктова
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