Зеленський розказав, коли запланована зустріч у «нормандському форматі»



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Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель Фото: president.gov.ua

Президент проте не уточнив, чи пройде запланована зустріч на рівні лідерів країн «нормандського формату», чи це буде зустріч нижчого рівня для підготовки засідання глав держав

Зустріч у «нормандському форматі» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) заплановано на липень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Обговорювалося, щоб робити зустріч (у «нормандському форматі») після парламентських виборів в Україні. Я і вчора у Франції про це говорив із паном президентом Макроном. Але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася негайно. Тому запланована перша робоча зустріч вже в липні», - сказав Зеленський.

При цьому він не уточнив, чи пройде запланована зустріч на рівні лідерів країн «нормандського формату», чи це буде зустріч нижчого рівня для підготовки засідання глав держав.

У свою чергу Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вітає відновлення «нормандського формату» в рамках Мінського процесу. Про це вона заявила на спільному брифінгу.

Як повідомлялось, Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 18 червня прибув до столиці Німеччини Берліна з одноденним візитом.

Раніше повідомлялось, що Зеленський говоритиме з Ангелою Меркель про припинення війни та нові економічні перспективи.

Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.