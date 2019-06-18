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    У світі

    Меркель пояснила, чому «тремтіла» під час зустрічі з Зеленським

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    Я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре, - Меркель - Меркель пояснила, чому «тремтіла» під час зустрічі з Зеленським
    Я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре, - Меркель

    Канцлер Німеччини пояснила, що тремтіла, бо не випила достатньої кількості води

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час вітання українського лідера Володимира Зеленського в Берліні помітно похитувалася. Пізніше вона пояснила, що не випила достатньо води. Про це повідомляє AP.

    Як пише агентство, Меркель помітно тремтіла, коли стояла з українським президентом Зеленським на спеці в 28 градусів за Цельсієм, у той час як військовий оркестр виконував національні гімни на вітанні.

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    Меркель посміхнулася після того, як репортер запитав, чи має її тремтіння викликати занепокоєння, сказавши, що з нею все в порядку.

    «Відтоді я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре», - сказала вона.

    Вона засміялася і посміхнулася Зеленському, коли він запевнив журналістів, що канцлер була в безпеці поряд з ним.

    «Вона була в цілковитій безпеці», - сказав він.

    Інформаційне агентство dpa повідомило, що це не перший випадок, коли Меркель трясе під час схожих обставин під палючим сонцем.

    Не відомо, чи є у Меркель, яка очолює Німеччину з 2005 року, проблеми зі здоров'ям. «Німецькі закони про конфіденційність дуже суворі щодо такого роду інформації», - повідомляє агентство.

    Як повідомлялося, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська і пообіцяла збереження санкцій.

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