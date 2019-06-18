Меркель пояснила, чому «тремтіла» під час зустрічі з Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре, - Меркель

Канцлер Німеччини пояснила, що тремтіла, бо не випила достатньої кількості води

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час вітання українського лідера Володимира Зеленського в Берліні помітно похитувалася. Пізніше вона пояснила, що не випила достатньо води. Про це повідомляє AP.

Як пише агентство, Меркель помітно тремтіла, коли стояла з українським президентом Зеленським на спеці в 28 градусів за Цельсієм, у той час як військовий оркестр виконував національні гімни на вітанні.

Меркель посміхнулася після того, як репортер запитав, чи має її тремтіння викликати занепокоєння, сказавши, що з нею все в порядку.

«Відтоді я випила принаймні три склянки води, які мені, очевидно, були потрібні, і тепер я відчуваю себе дуже добре», - сказала вона.

Вона засміялася і посміхнулася Зеленському, коли він запевнив журналістів, що канцлер була в безпеці поряд з ним.

«Вона була в цілковитій безпеці», - сказав він.

Інформаційне агентство dpa повідомило, що це не перший випадок, коли Меркель трясе під час схожих обставин під палючим сонцем.

Не відомо, чи є у Меркель, яка очолює Німеччину з 2005 року, проблеми зі здоров'ям. «Німецькі закони про конфіденційність дуже суворі щодо такого роду інформації», - повідомляє агентство.

Як повідомлялося, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська і пообіцяла збереження санкцій.