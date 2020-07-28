Зеленський ввів тимчасовий безвіз для китайських туристів



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Зеленський сподівається, що безвіз допоможе активізації двосторонньої співпраці України і Китаю у сфері туризму

Безвізовий режим для китайських туристів вводиться на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року

Президент Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Відповідний указ № 295/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів», - зазначається в документі.

Указ підписаний з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму, зазначили в Офісі президента.

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.