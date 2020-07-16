Україна підписала безвіз із ще однією країною



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Україна та Гренада 16 липня підписали угоду про безвізовий режим

Угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процеду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Положеннями угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

An Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of Grenada on Exemption of Visa Requirements was signed today. This is an important step for facilitating people-to-people contacts, boosting tourist exchanges and developing Ukraine-Grenada cooperation. pic.twitter.com/Sf7Hh0Veko — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 16, 2020

У ході зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, в тому числі в рамках міжнародних організацій.

Як поінформували в МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Гренадою були встановлені 26 вересня 2019 р. в рамках 74-ї сесії ГА ООН в м. Нью-Йорк. Подальшим кроком стала домовленість про підписання двосторонньої угоди про безвізовий режим. На даний час немає акредитованого посла Гренади в Україні, тому посол Олег Фірер був уповноважений урядом Гренади на підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.