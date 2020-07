Україна підписала безвіз із ще однією країною

Угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процеду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Положеннями угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

An Agreement between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Government of Grenada on Exemption of Visa Requirements was signed today. This is an important step for facilitating people-to-people contacts, boosting tourist exchanges and developing Ukraine-Grenada cooperation. pic.twitter.com/Sf7Hh0Veko