Зеленський скасував візи для деяких країн



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Україна скасовує візи для громадян шести країн з 1 серпня

Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - ідеться в документі.

В указі зазначається, що безвізовий режим з вказаними країнами встановлено «з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства».