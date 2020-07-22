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    Зеленський скасував візи для деяких країн

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    Зеленський скасував візи для деяких країн

    Україна скасовує візи для громадян шести країн з 1 серпня

    Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

    Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.

    «Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - ідеться в документі.

    В указі зазначається, що безвізовий режим з вказаними країнами встановлено «з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства».

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    Як повідомлялося, Зеленський на початку червня заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.

     

    Австрія безвізовий режим візи Саудівська Аравія Володимир Зеленський Нова Зеландія Україна президент Кувейт Оман
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