МЗС очікує пом'якшення візового режиму з трьома країнами



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Громадяни Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія з 1 серпня зможуть відвідувати Україну без віз згідно з указом президента

Україна очікує пом'якшення візових процедур для українців від Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії

У Міністерстві закордонних справ очікують пом'якшення візових процедур для українців від Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії у відповідь на запровадження з 1 серпня для громадян цих країн безвізового режиму. Про це повідомляється на сайті МЗС.

«Україна робить крок назустріч партнерам - громадяни Австралії, Кувейту та Саудівської Аравії, а також ряду інших держав зможуть подорожувати до України без віз, згідно з указом президента України від 21.07.2020 № 289», - зазначається у повідомленні.

МЗС пише, що указ президента покликаний стимулювати розвиток туризму в Україні, надати потужного імпульсу розвиткові двосторонніх відносин та створити сприятливі умови для активізації економічної співпраці та залучення іноземних інвестицій.

У свою чергу, зазначили в МЗС, українська сторона очікує, що цей крок стане підґрунтям для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку. Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.