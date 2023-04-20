Житомир тероризує дикий кабан. Влада проводить спецоперацію (фото, відео)

Де знаходиться дикий звір на території парку відслідковує охорона по камерах спостереження

У Житомирі в Шодуарівську парку гуляє дикий кабан. Його у ловитимуть у клітку-пастку. Про це «Суспільному» розповів директор КП «Парк» Сергій Бондар.

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«Зателефонував мій працівник-електрик, який проживає на набережній і відправив фотографії. На території парку з’явився дикий кабан. Він досить великий, візуально близько 150 кг, тварина агресивно не поводилася», – говорить Сергій Бондар.

Згодом тварину біля свого будинку помітила житомирянка Тетяна.

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«Вчора ввечері йдемо цими сходами й у канаві щось луснуло. Я у бік, а метри два від мене щось риється. Я до нього кажу: а ти де взявся, красунчик? Спочатку зрозуміло, що подумала, чи швидко я бігаю. Сьогодні вранці виходжу, а він собі спокійно ходить. Він нікого не чіпає. Я рахую, що він напевно чийсь, тому що надто спокійний, а вепри – вони ж стадні», – розповідає Тетяна.

Де знаходиться дикий звір на території парку відслідковує охорона по камерах спостереження. Директор КП «Парк» говорить, що не варто наближатися близько до тварини, адже це може бути небезпечно.

«Якщо кабан реагує на вас спокійно, коли ви підходите до нього на відстань 10-15 метрів і нічого не відбувається – це не означає, що через хвилину він не може кинутися в бік людини і не нанести їй якесь ушкодження. Я дуже прошу всіх, не наближайтеся. Це дика тварина, вона все ж таки народилася і виросла в дикій природі», – зазначає Бондар.

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Сьогодні фахівці Баранівського лісгоспу пробуватимуть спіймати тварину. Його планують за допомогою клітки-пастки приманивши кормами та кукурудзою. Після чого деякий час його притримають, поспостерігають за ним, ветеринар огляне його. Можливо зроблять аналіз крові, чи тварина не хвора. Після цього повернуть в мисливські угіддя.

Нагадаємо, у січні минулого року під Житомиром дикий кабан вбив поліцейського. Тоді ж на Черкащині дикі тварини витоптали городи та з’їли весь урожай.

Також через обстріли з нашестям диких кабанів зіткнулися у Зеленодольську на Дніпропетровщині.