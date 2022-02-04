На Київщині дикі кабани гинуть від африканської чуми

Туші двох диких кабанів знайшли в угіддях Обухівського районного мисливського господарства

До зони нагляду включили понад 20 сіл

На Київщині у двох загиблих диких кабанів виявили африканську чуму. Про це повідомила пресслужба Обухівської районної ради.

Туші двох диких кабанів знайшли 1 лютого в угіддях Обухівського районного мисливського господарства. Протиепізоотична комісія при Обухівській райраді затвердила план заходів щодо недопущення поширення чуми свиней.

«Згідно одержаного звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в місті Києві та Київській області з патологічного матеріалу від двох трупів диких загиблих свиней виділено ДНК вірусу африканської чуми свиней у двох відібраних зразків.

Зоною захисту оголошено села Обухівського району – Перше Травня, Шевченкове, Копачів, Березове, Старі Безрадичі, Тарасівка з прилеглими територіями», – йдеться в повідомленні.

До зони нагляду включили понад 20 сіл, а також мисливське господарство «Трипільський мисливець» та кілька сільгосппідприємств.

Африканська чума свиней – високозаразна вірусна хвороба, яка проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами у внутрішніх органах. Для людини захворювання є безпечним.

Нагадаємо, у грудні у Херсонській областей було запроваджено карантин через африканську чуму свиней.

До слова, раніше через африканську чуму свиней під Харковом з’явилися пункти пропуску.



