Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)

Правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності

Минулої ночі прикордонники Чернівецького загону за допомогою тепловізора зафіксували неподалік від кордону з Молдовою незвичні теплові силуети. Як з’ясувалося, двоє чоловіків призовного віку під покровом темряви намагалися незаконно перетнути кордон з України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Як видно на відео, до держрубежу порушники пробиралися повз стадо диких кабанів, наблизившись до диких тварин на відстань у кілька метрів, що є вкрай небезпечним», – йдеться в повідомленні.

Ухилянтів за 100 метрів від державної межі затримав наряд відділу прикордонної служби «Кельменці». Цього ж дня на ділянці відділу «Кельменці» під час перевірки на контрольному посту легковика прикордонники затримали ще двох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно потрапити за межі України.

Усіх правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». У Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухиляння від призову за мобілізацією».

Раніше Служба безпеки України знайшла понад 8 млн грн готівки у чиновниці Львівської міськради та її спільників, які підозрюються у нелегальному переправленні призовників за кордон.