Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
Ухилянтів за 100 метрів від державної межі затримав наряд відділу прикордонної служби «Кельменці»
ДПСУ

Правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності

Минулої ночі прикордонники Чернівецького загону за допомогою тепловізора зафіксували неподалік від кордону з Молдовою незвичні теплові силуети. Як з’ясувалося, двоє чоловіків призовного віку під покровом темряви намагалися незаконно перетнути кордон з України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Як видно на відео, до держрубежу порушники пробиралися повз стадо диких кабанів, наблизившись до диких тварин на відстань у кілька метрів, що є вкрай небезпечним», – йдеться в повідомленні.

Ухилянтів за 100 метрів від державної межі затримав наряд відділу прикордонної служби «Кельменці». Цього ж дня на ділянці відділу «Кельменці» під час перевірки на контрольному посту легковика прикордонники затримали ще двох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно потрапити за межі України.

Усіх правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу для притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». У Нацполіцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухиляння від призову за мобілізацією».

Раніше Служба безпеки України знайшла понад 8 млн грн готівки у чиновниці Львівської міськради та її спільників, які підозрюються у нелегальному переправленні призовників за кордон.

Теги: кордон прикордонники Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня
В Україні потеплішає: якою буде погода 29 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
297K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
93K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
59K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
34K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
20K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
18K
Невже прозріла? Пропагандистка Симоньян закликала росіян «припинити брехати» (відео)

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту