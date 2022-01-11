Під Житомиром дикий кабан вбив поліцейського

Собака Євгена злякала дикого кабана і він вискочив прямо на поліцейського

Чоловік встиг зробити постріл, але звір кинувся на нього

На Житомирщині у лісі дикий кабан убив поліцейького під час полювання. Трагедія сталася із командиром штурмового загону КОРД Євгеном Андрейковецем, повідомляє ТСН.

Відзначається, що все сталося дуже швидко і стрімко. Собака Євгена злякала дикого кабана і він вискочив прямо на поліцейського.

Чоловік встиг зробити постріл, але звір виявився більш спритним. Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих півгодини боротьби за життя Євгена.

Дмитро Мазяр був з Євгеном до останніх секунд його життя.

За словами хлопця, врятувати спецназівця, на жаль, не змогли. Рана була дуже велика, розрив артерії, кров просто текла з неї і не зупинялася.

За фактом смерті мисливця порушили кримінальну справу за статтею «вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».

«Розпочато досудове розслідування, буде встановлено коло осіб, обставини і законність полювання та інші обставини, що мають важливе значення», – зазначили в прокуратурі.

До речі, полювання було легальним. Про це повідомили в лісовому господарстві.

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук повідомив, що ще не було випадку, коли кабан напав на людину.

«Це просто прикрий випадок, збіг обставин. Зазвичай дикий кабан, це звір, коли він відчуває, що його переслідують або тупик, він може кинутися на свого нападника», – сказав він.

Нагадаємо, юний італійський чемпіон світу зі стрільби загинув на полюванні.

До слова, на Харківщині мисливець застрелив відомого полтавського хірурга.

Нагадаємо, минулого місяця мисливець полював на зайців, а підстрелив жінку з онукою. Також на Черкащині мисливець випадково підстрелив чоловіка.

Ще повідомлялося, що На Чернігівщині помер поліцейський, якого підстрелили на полюванні. 28 листопада до поліції надійшла інформація про те, що під час полювання в угіддях Чернігівського району було поранено 37-річного інспектора відділу реагування патрульної поліції. На момент події він перебував не на службі та в цивільному одязі.