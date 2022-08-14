Житомир залишився без водопостачання: названа причина

Житомир залишився без води через аварію на підстанції

Наразі тривають роботи із відновлення підстанції

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання. Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Житомирводоканал».

«У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи із відновлення підстанції.

У коментарях, відповідаючи на запитання споживачів, компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.

До слова, у Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами.