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Житомир залишився без водопостачання: названа причина

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Житомир залишився без води через аварію на підстанції
фото з відкритих джерел

Наразі тривають роботи із відновлення підстанції

У Житомирі через аварію на трансформаторній підстанції призупинено водопостачання. Про це у Фейсбуці повідомляє комунальне підприємство «Житомирводоканал».

«У зв'язку з аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання», - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи із відновлення підстанції.

У коментарях, відповідаючи на запитання споживачів, компанія повідомила, що на підстанції сталося займання, і найімовірніше, сьогодні води не буде.

До слова, у Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами.

Теги: Житомир вода

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