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Ключове джерело води в Маріуполі відновити неможливо – мер

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ключове джерело води в Маріуполі відновити неможливо – мер
фото з відкритих джерел

У Маріуполі не буде якісної питної води та повноцінної подачі електроенергії, оскільки інфраструктура в місті на 90% зруйнована російськими окупантами. Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

«Після окупації не було і не буде якісної питної води. Бо росіяни зруйнували ключове джерело водопостачання з Сіверського Донця. Відновити його неможливо. Потрібні мільярди гривень. Вони беруть воду зі Старокримського водосховища. Але там технічна вода і її обсягу вистачить лише на 9 місяців. До того ж система водовідведення також не працює. Затоплені всі насосні. Це 1,5-2 роки роботи», – пояснив ситуацію міський голова Вадим Бойченко.

У повідомленні міськради зазначається, що катастрофічна ситуація й з електроенергією. Через відсутність спеціалістів, замість 220 В окупанти подають 380. А пошкоджені будинки та мережа призводять до пожеж у квартирах маріупольців.

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