Масований обстріл Житомирщини, над областю збито 10 ракет

Ракети цілили по об’єктам інфраструктури регіону

Житомирщина уранці 25 червня зазнала масованого ракетного обстрілу російськими літаками з боку Білорусі. Українським захисникам вдалося збити близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури регіону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену – йдемо в укриття!», – написав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, вночі рашисти випустили ракети по Житомирській області. Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив подробиці обстрілу. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

Відомо, що востаннє Росія атакувала Житомирську область 9 червня – тоді окупанти вдарили по Новоград-Волинському.