  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Житомирщині лісівники підірвались на міні
рус
    Події в Україні

    На Житомирщині лісівники підірвались на міні

    На Житомирщині лісівники підірвались на міні
    фото: Facebook Юрія Тарасюка

    Двоє з лісівників загинули

    Сьогодні, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників. Про це повідомив голова Коростенської РДА Юрій Тарасюк.

    «Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11 години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух», – повідомив Тарасюк.

    Він додав, що під час детонації двоє лісівників загинули на місці. Ще шість лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Житомирщині лісівники підірвались на міні
    На Житомирщині лісівники підірвались на міні
    фото: Facebook Юрія Тарасюка

    Всіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини, лікарі визначатимуть ступінь тяжкості поранень.

    Раніше повідомлялося, що на пляжі курортного селища Лазурне троє місцевих жителів підірвалися на російській міні. Військові РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

    Раніше на Чернігівщині тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

    Також кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.

    .



    Теги: вибух росія окупанти ДСНС війна автомобіль Україна Житомирщина окупація #stoprussia міни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Житомирщині лісівники підірвались на міні