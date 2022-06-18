  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети
рус
    Події в Україні

    Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети

    Корпус боєприпасу вилучили рятувальники - Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети
    Корпус боєприпасу вилучили рятувальники
    фото: Нацполіція

    У лісовий масив в Житомирській області потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню

    Рятувальники виявили у лісовому масиві Радомишльської громади Житомирської області корпус реактивної ракети та пошкоджені дерева. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

    За інформацією поліцейських, близько 11 години до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління надійшло повідомлення від рятувальників про виявлення в одному з лісових кварталів, неподалік с. Таборища, спрацьованого майже шестиметрового корпусу реактивної ракети.

    Попередньо, у лісовий масив потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню під час ворожих обстрілів Житомирщини, що відбувались раніше. Корпус боєприпасу вилучили рятувальники.

    Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

    Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював. Ще дві ракети влучили по ТЕЦ.

    Також у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

    Крім того, вночі російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна Житомирщина ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети