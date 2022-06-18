Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети
У лісовий масив в Житомирській області потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню
Рятувальники виявили у лісовому масиві Радомишльської громади Житомирської області корпус реактивної ракети та пошкоджені дерева. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
За інформацією поліцейських, близько 11 години до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління надійшло повідомлення від рятувальників про виявлення в одному з лісових кварталів, неподалік с. Таборища, спрацьованого майже шестиметрового корпусу реактивної ракети.
Попередньо, у лісовий масив потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню під час ворожих обстрілів Житомирщини, що відбувались раніше. Корпус боєприпасу вилучили рятувальники.
Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
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Також у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.
Крім того, вночі російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».