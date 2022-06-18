Рятувальники виявили у лісі на Житомирщині корпус реактивної ракети

У лісовий масив в Житомирській області потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню

Рятувальники виявили у лісовому масиві Радомишльської громади Житомирської області корпус реактивної ракети та пошкоджені дерева. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За інформацією поліцейських, близько 11 години до відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського районного управління надійшло повідомлення від рятувальників про виявлення в одному з лісових кварталів, неподалік с. Таборища, спрацьованого майже шестиметрового корпусу реактивної ракети.

Попередньо, у лісовий масив потрапила ракета з реактивної системи залпового вогню під час ворожих обстрілів Житомирщини, що відбувались раніше. Корпус боєприпасу вилучили рятувальники.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював. Ще дві ракети влучили по ТЕЦ.

Також у ніч на 18 червня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район.

Крім того, вночі російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».