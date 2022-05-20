Жовтий рівень небезпеки: синоптики розповіли, в яких областях очікувати грози

Під час сильного вітру мешканцям радять щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів

Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов 21 травня. По всій Україні, крім південних областей, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Під час сильного вітру мешканцям радять щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

В Укргідрометцентрі зазначають, що очікується жовтий рівень небезпеки.

Графіка: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.



