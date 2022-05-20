  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Жовтий рівень небезпеки: синоптики розповіли, в яких областях очікувати грози

    графіка
    Очікуються&nbsp;пориви вітру до 15-20 м/с - Жовтий рівень небезпеки: синоптики розповіли, в яких областях очікувати грози
    Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с
    ілюстраційне фото

    Під час сильного вітру мешканцям радять щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів

    Український гідрометеорологічний центр попереджає про погіршення погодних умов 21 травня. По всій Україні, крім південних областей, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

    Під час сильного вітру мешканцям радять щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    В Укргідрометцентрі зазначають, що очікується жовтий рівень небезпеки.

    Графіка: Український гідрометеорологічний центр
    Графіка: Український гідрометеорологічний центр

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жовтий рівень небезпеки: синоптики розповіли, в яких областях очікувати грози