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    В Україну йде похолодання: де погіршиться погода

    В Україну йде похолодання: де погіршиться погода
    фото: glavcom.ua

    Температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму

    В Україні цього тижня очікується нестійка прохолодна погода, місцями будуть опади, поривчастий вітер та навіть заморозки. Про це розповів в синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

    За прогнозом синоптика, у першій половині тижня у західних та південних регіонах країни очікується переважання сухої та малохмарної погоди. Водночас на більшій частині Лівобережжя очікується прохолодна погода з періодичними дощами. Наприкінці тижня дощі йтимуть на більшій частині території країни, каже синоптик.

    За його словами, температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму.

    «Особливо холодними будуть ночі, а в західних областях місцями можливі заморозки в окремі дні», – попередив фахівець. Він додав, що денні температури виявляться комфортнішими, але все одно залишаться відносно невисокими у порівнянні з середніми багаторічними показниками.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Україна окупація #stoprussia
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    В Україну йде похолодання: де погіршиться погода