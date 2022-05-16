В Україну йде похолодання: де погіршиться погода

Температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму

В Україні цього тижня очікується нестійка прохолодна погода, місцями будуть опади, поривчастий вітер та навіть заморозки. Про це розповів в синоптик Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За прогнозом синоптика, у першій половині тижня у західних та південних регіонах країни очікується переважання сухої та малохмарної погоди. Водночас на більшій частині Лівобережжя очікується прохолодна погода з періодичними дощами. Наприкінці тижня дощі йтимуть на більшій частині території країни, каже синоптик.

За його словами, температура повітря в більшості областей виявиться нижчою за кліматичну норму.

«Особливо холодними будуть ночі, а в західних областях місцями можливі заморозки в окремі дні», – попередив фахівець. Він додав, що денні температури виявляться комфортнішими, але все одно залишаться відносно невисокими у порівнянні з середніми багаторічними показниками.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.